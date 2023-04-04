Maskeli grup dükkana girip telefoncuyu böyle kaçırdı! "Pardon, birine benzettik" deyip bıraktılar

İstanbul'da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup telefoncuya girerek dükkan sahibi Sultan Kılıç'ı kaçırdı. O anlar kameralarla da kayıt altına alınırken şahıslar daha sonra Kılıç'ı "Kusura bakma, birine benzettik" diyerek serbest bıraktı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duyanları hayrete düşürecek bir olay meydana geldi. Bir telefoncuya giren yüzleri maskeli 5-6 kişilik bir grup, dükkanı işleten Sultan Kılıç'ı kaçırdı.

YANLIŞLIK OLDUĞUNU ANLAYINCA BIRAKTILAR

Koluna girip Kılıç'ı dükkandan çıkaran ve arabaya bindiren grup, kısa süre sonra bir yanlışlık olduğunu fark etti. Kılıç'a bir video izleten ve onun yanlış kişi olduğunu anlayan kişiler, Sultan Kılıç'a ''Pardon, kusura bakma. Birine benzettik" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaçırma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kılıç da "Beni aldılar, sonra bıraktılar. Kusura bakma dediler. Kimi kaçıracaklardı bilmiyorum, birine benzetmişler" dedi.