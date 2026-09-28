MASAK'ın eski 3 başkanı casusluk soruşturmasında savcılıkta ifade verdi

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MASAK'ın eski 3 Başkanı, "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Eski başkanlar, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Eski MASAK Başkanlarının savcılıkta ifadeleri alındı. 2009-2014 yıllarında MASAK Başkanlığı görevinde bulunan Mürsel Ali Kaplan, 2014-2016 yıllarında görev yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yıllarında görev yapan Osman Dereli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı