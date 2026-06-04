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Uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
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Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 483 sentetik ecza, 273 gram kokain ve 13 gram esrar ele geçirildi. 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Bodrum İlçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 483 adet sentetik ecza maddesi, 273 gram kokain maddesi, 13 gram esrar maddesi, 6 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin TL para ele geçirildi. 6 şüpheliye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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