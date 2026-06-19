Haberler

Marmaris'teki silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Marmaris'teki silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mart ayında kapalı bir restorana düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında kapalı durumdaki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın önceki aşamasında, 28 Mart'ta kapalı halde bulunan bir restoran işletmesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırganlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin; eylemi azmettiren kişiyle irtibat sağladıkları, saldırıda kullanılan silahın temin edilmesine aracılık ettikleri ve suç kapsamında gerçekleştirilen para transferlerinde finansal aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Marmaris Adliyesi'ne çıkartıldılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı

Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar şaşırtıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş

Messi'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti