Marmaris'te Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde çıkan zirai alan yangını, hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan zirai alan yangını, bölgede nöbet tutan ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Saat 14.50 sıralarında ziraat alanından yükselen dumanı fark eden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte alevlere hemen müdahale etti. Bölgedeki rüzgarın şiddetli olmaması, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.

Havadan ve karadan orman ekiplerinin müdahale ettiği yangında mahalle sakinleri, ellerine aldıkları su bidonları ve bahçe hortumlarıyla ekiplere destek oldu. Yangın çevrede korku ve endişeye neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, su deposu dinamosundan çıktığını belirten yetkililer soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
