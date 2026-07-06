Yunan sahil güvenlik 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni Türk karasularına geri itti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından can Salı içinde Türk karasularına geri itilen 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı