Marmaris'te yeni yıl tedbirleri toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde yeni yıl güvenlik tedbirleri dahilinde ilçe genelini kapsayan güvenlik toplantısı yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Berker Dongul ve TCSG-310 Bot Komutanı Ütgm. İbrahim İşit' in katılımıyla yeni yıl öncesinde alınacak yeni yıl tedbirleri kapsamında asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede yeni yıl süresince vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yeni yıla girebilmesi amacıyla alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Asayiş, trafik, kamu düzeni, deniz güvenliği ve acil durumlara yönelik planlamalar değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaymakam Nurullah Kaya, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yılbaşı süresince tüm birimlerin görev başında olacağını ifade etti ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması yönünde talimat verdi. - MUĞLA