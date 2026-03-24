Marmaris'te yangın sezonu öncesi temizlik çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yangın sezonu öncesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarını temizleyerek yangın riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sürücülerin görüşünü engelleyen ağaç dallarını budarken, yangının yayılmasına neden olabilecek kuru ot ve çalıları da temizliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yangın sezonu öncesinde sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle yol kenarlarında yürütülen temizlik faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Ekipler, sürücülerin görüşünü kapatan ve yollara uzanan ağaç dallarını budarken, yangının yayılmasını kolaylaştırabilecek kuru ot, çalı ve çırpıları da temizliyor. Hem trafik güvenliğinin artırılması hem de yangın riskinin azaltılması amaçlanan çalışmalarda çok eski bir yöntem olan kontrollü bir şekilde yakarak temizlikte yapılıyor.

Tüm önlemler alınarak gerçekleşen çalışmalar kapsamında, yol kenarlarına atılan ve kolay tutuşabilecek atıklar da toplanarak özellikle yağmurlu ve nemli havalarda, kontrollü şekilde yakılarak ortadan kaldırılıyor.

Marmaris Orman işletme müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve özellikle yangın riskini artırabilecek maddeleri doğaya bırakmamaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
