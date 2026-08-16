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Marmaris'te yangın kontrol altına alınıyor

Marmaris'te yangın kontrol altına alınıyor
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının enerjisi, ekiplerin yoğun müdahalesiyle önemli ölçüde düşürülürken, bölgede kontrol ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının enerjisi, ekiplerin yoğun müdahalesiyle önemli ölçüde düşürülürken, bölgede kontrol ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde dün saat 17.45 sıralarında başlayan orman yangınının ardından ekiplerin havadan, denizden ve karadan müdahalesi sürdü. Arazinin sarp ve karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, söndürme çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla askeri çıkarma gemileriyle bölgeye arazöz, iş makineleri ve personel sevk edildi. Gece boyunca ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yürütülen yoğun müdahalelerin ardından yangının enerjisinin önemli ölçüde düşürüldüğü öğrenildi. Ekipler, alevlerin yeniden güçlenebileceği noktalarda çalışmalarını sürdürürken, yer ekipleri yangın alanında soğutma ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bölgede görev yapan ekipler, yanan alanlarda sıcak noktaları tek tek kontrol ederek yeniden alevlenme ihtimaline karşı müdahalede bulunuyor. Kara ekiplerinin ulaşabildiği noktalarda arazözler ve diğer iş makineleriyle çalışmalar devam ederken, hava unsurları da ihtiyaç duyulan bölgelere müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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