Marmaris'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid ile birlikte 6 bin 800 TL para ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddeler ile birlikte gözaltına alınan üç kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve uyuşturucu sakladıkları değerlendirilen bölgede arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
