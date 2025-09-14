Haberler

Marmaris'te Turist Taşıyan Minibüs Alev Aldı

Marmaris'te Turist Taşıyan Minibüs Alev Aldı
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Dalaman Havalimanı'na giden minibüs, motor bölümünden alev aldı. Şoförün önlem alması sayesinde yolcular yaralanmadan kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri Dalaman Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan bir minibüs, ilçe çıkışında motor bölümünden alev aldı. Şoförün soğuk kanlılığı sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Edinilen bilgilere göre Marmaris'te tatil yapan turistleri havalimanına bırakmak için yola çıkan minibüsün ön kısmından dumanlar çıkmaya başlayınca, şoför aracı sağa çekerek araç içindeki yolcuları ve valizlerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Olayı görenlerin 112 ihbar hattını araması üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında başlayan ve elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Minibüste bulunan turistlerde yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, başka bir araçla güvenli şekilde havalimanına ulaştırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
