Marmaris'te Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Bir Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir tur otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu gerçekleşen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur otobüsü karşı şeride geçerek motosiklet ve bir araca çarparken kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İçmeler Mahallesi'nden Marmaris istikametine seyir halinde olan turistleri taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritteki otomobil ve bir motosiklete çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobillerdeki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa