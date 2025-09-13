Haberler

Marmaris'te Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Bir Yaralı

Marmaris'te Tur Otobüsü Kaza Yaptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir tur otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu gerçekleşen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur otobüsü karşı şeride geçerek motosiklet ve bir araca çarparken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İçmeler Mahallesi'nden Marmaris istikametine seyir halinde olan turistleri taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritteki otomobil ve bir motosiklete çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobillerdeki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı

Yıllar sonra o ilimizde açtı, hemen koruma altına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter'î 25 metreden avladı

O nasıl gol öyle! Milli yıldızımız Inter'i 25 metreden avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.