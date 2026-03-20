Marmaris'te otomobil takla attı: 2 kişi hafif yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada iki kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre sürücü, Yunus Nadi Caddesi'ni takiben Çoban Petrol Kavşağı'ndan yeni Datça yoluna dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Emniyet trafik ekipleri de yol güvenliğini alarak kaza yapan aracı çekici yardımı ile olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
