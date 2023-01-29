Marmaris'te selin yaraları sarılmaya başlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerine başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyerek toprak kaymalarına, ev ve işyerlerinde su ve balçık baskınlarına sebep oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerine başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyerek toprak kaymalarına, ev ve işyerlerinde su ve balçık baskınlarına sebep oldu. Özellikle geçtiğimiz kış ayında da sel felaketinin en çok etkilediği İçmeler Mahallesi'nde 14 evden biri hiç kullanılamaz hale geldi. İçmeler Mahallesi'ndeki mezarlık içerisinde de 4 mezarın mezar taşı kırıldı.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi iki kıştır üst üste sel felaketi yaşıyor. Mahalle sakinleri önce yangınlarda ormanın büyük kısmını kaybettiler sonra da dağlardan inen küllü ve çamurlu sular ile denizin rengi değişti. Sağanak yağışların en çok etkilediği mahalle olan İçmeler Mahallesi'ndeki bir ev ve mezarlık dağlardan gelen balçıklı sular ve kesilmiş tomruk parçaları ile zarar gördü. Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri mağdur vatandaşlara yardımcı olabilmek için tüm birimleri ile sahada çalışmaya devam ediyor.

Evleri daha önce de yangında zarar gören geçtiğimiz kış ayında da su basan Nesrin Memil; "Birden cam patladı ve içerisi su doldu, kapıları açamadım ne yapacağımı şaşırdım göğüs hizama kadar su doldu içerisi. Zor kurtuldum. Allah razı olsun kaymakamlık, belediye herkes yardıma koştu ama çok korktum. Ben artık bu evde yaşamak istemiyorum" diyerek yetkililerden başka bir evde yaşamak için yardım istedi.

Nesrin Memil'in Belediye Mezarlığı'nda görevli eşi Mukadder Memil ise "Ben o sırada evde yoktum, itfaiye ile kapıyı kırdık su birden boşaldı ve eşimi kurtardık. Allah korudu" şeklinde konuştu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de iş makinaları ile kesim alanlarından dökülen tomruk parçalarını topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ise selle birlikte inen tomruk ve kaya parçalarının dolarak zarar verdiği İçmeler Mezarlığı'nda bakım onarım çalışmalarına başladı. - MUĞLA