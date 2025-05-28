Marmaris'te Orman Yangınına Hızla Müdahale

Marmaris'te Orman Yangınına Hızla Müdahale
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için cansiperhane çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz ve onlarca söndürme işçisinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevlere 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz, onlarca söndürme ekibi ve iş makineleri ile karadan müdahal ediliyor. Söndürme ekiplerinin yangının ilk saatlerinden itibaren cansiperhane çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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