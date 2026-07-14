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Orman ekiplerinden megafonlu yangın uyarısı

Orman ekiplerinden megafonlu yangın uyarısı
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Marmaris'te aşırı sıcak, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski arttı. Ekipler megafonla vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

Marmaris'te etkisini artıran aşırı sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı ekipler sahaya indi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde son birkaç gündür araçlardan megafonla anons yaparak vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yapılan duyurularda, ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması istendi. Ekipler, en küçük ihmalin büyük bir orman yangınına yol açabileceğini hatırlatarak vatandaşlardan azami hassasiyet göstermelerini istedi.

Marmaris Orman işletme müdürlüğü ekipleri özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, nem oranının düştüğü ve rüzgarın etkili olduğu günlerde yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, olası bir duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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