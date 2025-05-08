Marmaris'te Moldova Uyruklu Denizcinin Ölümü: Bıçakla Boğazına Saplanmış Halde Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekne bağlama noktasındaki umumi tuvalette boğazına bıçak saplanmış halde bulunan kişinin Moldova uyruklu bir denizci olduğu belirlendi.

Olay, Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi'nde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekne bağlama bölgesinde bulunan umumi tuvalete giren bir vatandaş, içeride kanlar içinde bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Marmaris Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, olay yeri inceleme birimi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın Moldova vatandaşı Dmitri Paskal olduğu belirlendi. Boğazına bıçak saplanmış halde bulunan Paskal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşiyle birlikte Adaköy'de bir teknede yaşayan ve tekne bakım işleriyle ilgilenen Paskal'ın 2023 yılında annesinin vefatının ardından intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle çiftin Marmaris'e geldiği öğrenildi. Dmitri Paskal'ın psikolojik tedavi gördüğü de öğrenilirken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tahmin edilen şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA