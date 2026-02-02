Sürüklenen Yelkenli Katamaran tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yapan 24 metre uzunluğundaki yelkenli katamaran tekne sürüklenmeye başlayınca Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Hisarönü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 24 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek özel bir marinada emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa