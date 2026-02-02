Haberler

Sürüklenen Yelkenli Katamaran tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yapan 24 metre uzunluğundaki yelkenli katamaran, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak emniyete alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası yapan 24 metre uzunluğundaki yelkenli katamaran tekne sürüklenmeye başlayınca Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 24 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek özel bir marinada emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
