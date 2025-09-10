Haberler

Marmaris'te Mahsur Kalan 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris'te Mahsur Kalan 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Armella koyunda mahsur kalan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Aralarında 16 çocuğun bulunduğu grup, karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yardım talep etmişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella koyunda mahsur kalan 16'sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından 23 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
