Marmaris'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Marmaris'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-Muğla Karayolu Okluk Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 ARS 072 plakalı kamyonet ile 34 HGA 305 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.