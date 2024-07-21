Marmaris'te insan kaçakçıları tarafından bırakılan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga mevkiinde insan kaçakçıları tarafından Yunanistan'ın Rodos adası diye karadan ulaşımın bulunmadığı bölgeye bırakılan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kayalar üzerinde 20 düzensiz göçmen bota alarak kurtardı. - MUĞLA