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Marmaris'te insan kaçakçıları tarafından bırakılan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde insan kaçakçıları tarafından Yunanistan'ın Rodos adasına bırakılan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga mevkiinde insan kaçakçıları tarafından Yunanistan'ın Rodos adası diye karadan ulaşımın bulunmadığı bölgeye bırakılan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Kadırga Burnu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kayalar üzerinde 20 düzensiz göçmen bota alarak kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rodos Adası Yunanistan Marmaris Göçmen Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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