Haberler

Marmaris'te Güven Uygulaması: Yüzlerce Kontrol Yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen asayiş uygulamasında, 8 ekip ve 19 personel görev aldı. Yüzlerce şahsın gbt sorgusu yapıldı, 188 araç denetlendi ve 27 sürücüye toplamda 130 bin 481 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün akşam saatlerinde asayiş, huzur ve güven uygulaması yapıldı. 8 ekip ve 19 personelin görev aldığı denetimlerde çok sayıda kontrol gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve ilçenin neredeyse her noktasında yapılan uygulamalar kapsamında yüzlerce şahsın gbt sorgusu yapıldı, 188 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 1'i Türk, 3'ü yabancı olmak üzere 4 şahıs hakkında risk analizi gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerinin de denetimler yaptığı güven uygulamasında, farklı maddelerden 27 sürücüye toplam 130 Bin 481 Lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kişinin başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Şahıs hakkında "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, uygulama süresince başka bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirerek denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

