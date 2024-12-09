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Marmaris'te Etkili Sağanak Yağışlar Sokakları Dereye Çeviriyor

Marmaris'te Etkili Sağanak Yağışlar Sokakları Dereye Çeviriyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışlar nedeniyle sokaklar dereye dönerken, denizin rengi kahverengiye dönüştü. Yerel yetkililer, yağışların hafta boyunca devam edeceğini belirtip halkı uyarıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden sağanak yağışlar ilçe genelinde etkili olurken sokaklar dereye, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Tüm birimlerin teyakkuz halinde ilçenin her mahallesinde görev başında olduğu belirtildi. Denizciler de tekneleri için önlem aldıklarını ifade ederek, yağışlı havanın geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Marmaris'te devam eden sağanak yağışlar sokakları dereye çevirirken, denizin rengi dağlardan gelen çamurlu sular ile kahverengiye döndü. Yoğun yağışın etkisiyle dağların yüksek kesimlerinde oluşan doğal şelaleler dikkat çekerken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya sabahın erken saatlerinden itibaren tüm kırsal mahalleleri dolaşaıp, yollara düşecek ağaçların temizlenmesi ve yağışların etkisi ile yola dökülen kaya ve toprak parçalarının temizleme çalışmalarını yakından takip etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın kuvvetli fırtına uyarıları üzerine Marmaris'teki denizciler de harekete geçti. Limanlardaki tekne sahipleri, teknelerinin bağlantı halatlarını ve tonozlarını sağlamlaştırarak önlemlerini artırdı. Kaptan Ahmet Mertcan Karabolat, "Fırtına öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık zaten. Ama yine de kontrol ediyoruz tonozlarımızı, halatlarımızı sağlamlaştırıyoruz, komşu teknelerin de zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, fırtınanın geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer, yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçede tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ve her mahallede gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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