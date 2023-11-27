Marmaris'te dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı İçmeler Mahallesi'nde yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs, 9 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında dokuz farklı dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Şüpheli S.C tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar dahilinde İçmeler Mahallesi'nde 9 ayrı dolandırıcılık suçundan toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.C. isimli şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa