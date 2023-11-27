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Marmaris'te dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı İçmeler Mahallesi'nde yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs, 9 ayrı dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.