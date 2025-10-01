Haberler

Marmaris'te Doğa Yürüyüşü Sırasında Fenalaşma

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş doğa yürüyüşü sırasında fenalaştı. Olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan kişi tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çiftlik Mahallesi Armella Koyu'nda doğa yürüyüşü sırasında vatandaş yürüyüş sırasında fenalaştı.

Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş yürüyüş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Yanındakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı mahalle sakinlerini de katıldığı çalışmalar sonucunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tekneyle karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
