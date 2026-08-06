Haberler

Marmaris'te Cip Safari Denetimi: Alkollü Sürücüye Ceza

Marmaris'te Cip Safari Denetimi: Alkollü Sürücüye Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te trafik ekipleri, cip safari araçlarına yönelik denetimde 75 aracı kontrol etti. Bir sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, 3 aracın belge eksikliği bulundu. Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu, firmaya idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde yerli ve yabancı turistlere yönelik tur düzenleyen cip safari araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, alkollü sürücüye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Asparan mevkisinde yapılan uygulamada yaklaşık 75 cip ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri incelenirken alkol kontrolü de yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 aracın belge eksikliği bulunduğu tespit edilirken, bir cip safari sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, ilgili firmaya da idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, turizm sezonu boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi

Hastane önünde akılalmaz görüntü! Ekipler soluğu yanında aldı
500 tam puan alan LGS birincisi Umut ilk tercihine yerleşti

500 tam puan alan Umut'un tercihi belli oldu
Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti