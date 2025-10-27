Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, ilçe genelinde asayiş ve güvenlik konularının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan'ın katılığı toplantıda, Marmaris'te huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve ilçede devam eden etkinlikler ile ilgili alınacak önlemler ve yapılacak koordineli çalışmalar istişare edildi. Kaymakam Kaya, ilçede güvenliğin sağlanması adına kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA