Marmaris'te Arda Deniz Onat İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede yaşanan kavganın ardından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Arda Deniz Onat için sessiz yürüyüş düzenlendi. Onat'ın ailesi, "Başka canlar yanmasın, biz adalete devletimize güveniyoruz" dedi.

20 Temmuz'da Bozburun Mahallesi Kocabahçe mevkiinde, teknelerinde ağırladıkları müşterilerin misafirleri tarafından darbedilen ve hayatını kaybeden Arda Deniz Onat için, ailesi, sevenleri ve mahalle halkı bir araya geldi. Genç denizcinin evinin önünde başlayan yürüyüş, Bozburun Meydanı'na kadar devam etti. Bozburun mahalle sakinleri, akrabaları, nişanlısı ve ailesinin katılımı ile yüzlerce kişi ellerinde "Nefsi müdafaa değil cinayet" ve "Katiller cezalarını çeksin" yazılı pankartlarla yürürken, Arda Deniz'in fotoğraflarını taşıdı.

Arda Deniz Onat'ın acılı anne ve babası, "Başka canlar yanmasın, biz adalete devletimize güveniyoruz, adalet bize sahip çıkacaktır" diyerek oğulları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Duygusal anların yaşandığı yürüyüşte, çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı. Sessiz başlayan yürüyüş, meydanda atılan "adalet" sloganlarıyla son buldu. - MUĞLA