Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Anlar

Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Anlar
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Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Anlar
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Otel havuzundaki dalgalanmalar ve turistlerin tepkileri dikkat çekti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8'lik depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir otelin havuzuna ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini ortaya koydu.

Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla geneli başta olmak üzere Aydın ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depreme ait anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otel havuzundaki suyun depremle birlikte harekete geçip dalgalanması depremin şiddetini ortaya koyarken, sarsıntı sonrasında oteldeki bazı turistlerin aşağıya inmesi yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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