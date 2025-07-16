Marmaris'te 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede, Sahil Güvenlik tarafından 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından 11 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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