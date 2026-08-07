Haberler

Marmaris'te Zincirleme Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Marmaris'te Zincirleme Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunanlardan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunanlardan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, iddiaya göre önlerinde ilerleyen minibüsü sollamaya çalıştıkları sırada önlerindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Savrulmanın ardından motosiklette bulunan kişilerden biri minibüsün altında kalırken, diğer şahıs ise savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs altında kalan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ise ilk müdahalesinin altından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor