Marmaris-Datça yolunda kaza: 1 yaralı

Marmaris-Datça yolu Çayırova mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı.

Marmaris-Datça yolu Çayırova Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Marmaris-Datça karayolunda seyir halinde bulunan motosiklet ile 48 R 9191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından itfaiye ekipleri kurtarılan yaralı genci sağlık ekiplerine teslim etti. Genç sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı