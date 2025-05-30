Marmaris-Datça Karayolu'nda Kaza: İki Yaralı

Marmaris-Datça Karayolu'nda Kaza: İki Yaralı
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Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana gelen kazada, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Marmaris-Datça Karayolu 5'inci kilometrede iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Marmaris-Datça Karayolu Mezargediği mevkiinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada otomobil yan yatarak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Otomobilde bulunan iki kişinin hafif yaralı olarak 112 ambulansları tarafından Marmaris Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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