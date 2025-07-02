Marmaris Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir alana demirletildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-4 botumuzca yedeklenerek, bölgedeki özel bir marinaya emniyetle demirletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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