Marmaris açıklarında 26 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

Marmaris açıklarında 26 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik içinde 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hareketli lastik bot durduruldu, Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi müştereken yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.