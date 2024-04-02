Marmaray'da intihar girişimi! Seferler durduruldu
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir yolcu kendini raylara bıraktı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verilemediği bildirildi.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray'ın sosyal medya hesabından acı olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.