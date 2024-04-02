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Marmaray'da intihar girişimi! Seferler durduruldu

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Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir yolcu kendini raylara bıraktı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verilemediği bildirildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın sosyal medya hesabından acı olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

Marmaray'da intihar girişimi! Seferler durduruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaray Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Hayırlı intiharlar.

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Hacı Baba:

Bu tip insanlar toplumun en CAHIL kısmı bence , YAW APTAL kişi, GİDİP BİR TERÖRİSTİ ÖLDÜR VEYA GİT TERÖRE KARŞI SAVAŞ ŞEHID OL !!!

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