Marmaray'da intihar girişimi! Seferler durduruldu

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir yolcu kendini raylara bıraktı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verilemediği bildirildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın sosyal medya hesabından acı olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.