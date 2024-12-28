Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar
İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda 1 kişi intihar etti. İntihar nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da intihar olayı yaşandı. Meydana gelen bu üzücü olay nedeni ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.