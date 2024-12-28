Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da intihar olayı yaşandı. Meydana gelen bu üzücü olay nedeni ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.