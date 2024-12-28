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Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda intihar
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İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda 1 kişi intihar etti. İntihar nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da intihar olayı yaşandı. Meydana gelen bu üzücü olay nedeni ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yazık yazık ve çok yazık Bu toplumu bu hale getirenler en kısa vakitte aynı sonu paylaşır inşallah

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu kısımlarda intaharlarda artış var ulaştırma bakanlığı ...ibb... nin yaptığı mahmutbey mecidiyeköy hattındaki istasyonlardaki gibi istasyonla vagon arasına yalnızca tren geldiğinde açılan kapısı olan bölmeler konsun

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