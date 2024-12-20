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Marmaraereğlisi'nde Tarihi Eser Dolandırıcılığı: 12 Kişi Tutuklandı

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Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser görünümlü altın satma vaadiyle 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 12 kişi tutuklandı. Mağdurlar, dolandırıcılık olayı sırasında polis kıyafetli kişilerin paralarına el koymasıyla dolandırıldıklarını anladılar.

Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser görünümlü altın satma vaadiyle 3 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 12 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Marmaraereğlisi'nde yaşayan 3 kişi, bazı şahısların ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve bu altınları satmayı teklif etmesi üzerine gayrimenkullerini ve birikimlerini sattı. Ancak, altınları teslim alacakları sırada polis yeleği giyen ve silah taşıyan kişilerin olay yerine gelerek paraya el koymasıyla dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar durumu yetkililere bildirdi.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştığı belirlenen M.Ç, Y.Ç, M.D, S.T, T.P, E.İ, Ü.P, R.Ç, O.E, A.O.S, M.K.K ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı belirtilen polis yeleği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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