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Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı: Durdurun şunu

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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bir deniz otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Dalgalar uzun süre deniz otobüsünü sallarken, yolcular "Durdurun şunu" diye bağırdı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde fırtınanın ortasında kalan denizi otobüsünde yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, "Durdurun şunu" diye bağırırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DALGALAR DENİZ OTOBÜSÜNÜ SAVURDU

Marmara Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Marmara Denizi'nde seyir halinde olan bir deniz otobüsü büyük tehlike atlattı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Fırtınanın ortasında kalan deniz otobüsünü dalgalar şiddetli şekilde savurdu. Yolcular büyük panik yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DURDURUN ŞUNU"

Görüntülerde yolcuların çığlıklar attığı görüldü. Bir yolcunun, "Durdurun şunu" diye bağırdığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Marmara Denizi Cep Telefonu Marmara Fırtına Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Haberler

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