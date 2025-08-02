Marmara'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme devam ediyor.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çınar Koyu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa