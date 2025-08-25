Marmara Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
Marmara Adası'nda rüzgar nedeniyle yeniden alevlenen yangın, helikopterle yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları da başladı.
Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - BALIKESİR
