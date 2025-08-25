Marmara Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Marmara Adası'nda rüzgar nedeniyle yeniden alevlenen yangın, helikopterle yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları da başladı.

Marmara Adası'nda bu sabah kontrol altına alınan yangının rüzgar sebebiyle tekrar alevlenmesi üzerine helikopterle yapılan müdahaleler sonuç verdi. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Marmara Adası'nda dün gece başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Rüzgarın etkisiyle tekrar alevlenen yangın, yangın söndürme helikopterinin zamanlı müdahalesi ile tekrar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
