Üye Girişi
Haberler

Marmara Adası'ndaki Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu bir işçinin cenazesi çıkarıldı, diğerinin arama çalışmaları sürüyor. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Adası'ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Göçükte kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Ahmet Özmen'in cenazesine ulaşarak çıkarmaya çalışırken, Mustafa Dak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Heyelan anı, mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığını gösteriyor. Olay yerindeki iş makineleri ve kurtarma ekipleri, ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.

AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda devam eden çalışmalara, çevredeki diğer mermer ocaklarından getirilen iş makineleri de destek veriyor.

Marmara Adası'ndaki Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 35 ilde eğitime kar engeli

35 şehirde eğitime kar engeli! İşte tatil olan il ve ilçeler
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler sefer saatleri! Osmanbey metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Osmanbey metro durağı neden kapalı? Şişhane metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı metro hattı bugün kapalı mı? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı hangi duraklar kapalı? Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı-Hacıosman metro hattı kapatıldı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattı neden kapatılacak? Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? İngilizcesi ''tamarind'', Almancası ''tamarinde'', Fransızcası ''tamarin'' olan bitkinin Türkçe adı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.