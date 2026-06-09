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Marmara Adası'nda kayıp olarak aranıyordu, denizde ölü bulundu

Marmara Adası'nda kayıp olarak aranıyordu, denizde ölü bulundu
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Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde iki gündür haber alınamayan emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik (58), denizde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde iki gündür haber alınamayan bir kişi denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazar gecesi evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli röntgen teknisyeni, 3 çocuk babası Yahya Çelik (58) için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çelik'in son olarak merkezde bulunan dolgu iskelesi yönüne gittiğini tespit etti. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, iskelenin altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan kişinin Yahya Çelik olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlk değerlendirmelere göre Çelik'in dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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