Marmara Adası'nda Kaybolan İş İnsanı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında denizde kaybolan iş insanının parçalamış yatına çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çanakkale'den yola çıkan geminin gemi enkazının bulunduğu bölgeden geçerken geriye doğru yaptığı manevralar görüldü.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili Yalova'da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen Arel 7 isim geminin kaptanı ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S vardı. Sonra yemeğe indiler.Saat 17.00'de indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda sarsıntı hissettim anlam veremedim. Baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başı boş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" demişti.

Öte yandan, Arel 7 gemisinde kazada parçalanan yatın izlerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerinde gemi geri dönüp sonrasında devam etti

4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan kazayla ilgili dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisi Marmara Adası açıklarında seyrederken sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, sonrasında ise Yalova açıklarına doğru seyir yaptığı gözüktü. Görüntülerde geminin daha sonra ise Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

Öte yandan 3 gündür denizde arama faaliyetleri devam eden Halit Yukay'ın, Yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya'ya gittiği daha önce de kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi. - YALOVA