Marketten Dönen Kadının Darbedilmesi Olayında Şok Gelişme

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde marketten dönen kadını evinde darbeden kar maskeli şüphelinin, mağdurun arkadaşının eşi olduğu tespit edildi. Olayı planladıkları anlaşılan karı-koca, Samsun'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan B.İ. (32) isimli kadın, market alışverişinden döndüğü ikametinde kar maskeli bir erkek şahısla karşılaştı. Şüpheli, B.İ.'yi ciddi şekilde darbederek evden kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın mağdurun tanıdığı R.B. (28) olduğu tespit edildi.

Ekipler, R.B.'nin bu olayı, mağdur B.İ.'nin arkadaşı olan eşi S.A.B. (27) ile birlikte planladığını belirledi. Şüphelilerin olay sonrası Samsun'a kaçtıklarının anlaşılması üzerine R.B. ve S.A.B., Samsun'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA