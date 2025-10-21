Haberler

Marketten Dönen Kadının Darbedilmesi Olayında Şok Gelişme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde marketten dönen bir kadın evinde kar maskeli bir şüpheli tarafından darbedildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin mağdurun arkadaşının eşi olduğu belirlendi ve çift Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan B.İ. (32) isimli kadın, market alışverişinden döndüğü ikametinde kar maskeli bir erkek şahısla karşılaştı. Şüpheli, B.İ.'yi ciddi şekilde darbederek evden kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın mağdurun tanıdığı R.B. (28) olduğu tespit edildi.

Ekipler, R.B.'nin bu olayı, mağdur B.İ.'nin arkadaşı olan eşi S.A.B. (27) ile birlikte planladığını belirledi. Şüphelilerin olay sonrası Samsun'a kaçtıklarının anlaşılması üzerine R.B. ve S.A.B., Samsun'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
