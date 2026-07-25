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Markette ürün bakarken pazar arabası çalındı

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Eskişehir’de markette ürün bakan vatandaşın pazar arabasını çalan hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de markette ürün bakan vatandaşın pazar arabasını çalan hırsızın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanında 2 kişi bulunan bir vatandaş, alışveriş yapmak için pazar arabası ile markete girdi. Vatandaşın reyonlardaki ürünlere baktığı esnada oluşan boşluğu fırsat bilen bir erkek şahsın pazar arabasını çaldığı iddia edildi. Geri döndüğünde pazar arabasını yerinde bulamayan vatandaş, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Vatandaşın olayla ilgili ifade vermek için emniyete gittiği, polis ekiplerince hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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