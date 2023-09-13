Markette bebek maması hırsızlığı... Raftan aldığı bebek mamasını eteğine böyle sakladı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Markette bebek maması hırsızlığı... Raftan aldığı bebek mamasını eteğine böyle sakladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesinde bir markette yaşandı. Market çalışanları kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, birlikte markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığını fark etti. Market çalışanları bu durumun üzerine karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.