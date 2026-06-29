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Markete giren sürücü el frenini çekmedi, faciadan dönüldü

Markete giren sürücü el frenini çekmedi, faciadan dönüldü
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Eskişehir'de sürücüsünün el frenini çekmediği kamyon, yoğun trafikte kayarak refüje çarptı; maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eskişehir'de markete giren sürücünün el frenini çekmediği kamyon kayarak akan trafiğin arasına dalarken, muhtemel facia ucuz atlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kütahya- Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 AFY 752 plakalı kamyonun sürücüsü ihtiyacını karşılamak için markete girdi. O sırada sürücünün el frenini çekmediği kamyon kaymaya başladı. Kayan kamyon Eskişehir- Kütahya yolunun yoğun trafiğinde refüj üzerindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Demir korkuluklarda ve kamyonda maddi hasar oluşurken, facia kıl payı ile atlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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