Market Çıkışında Motosiklet Çarpması Kaza Anı Kamerada
Bursa'da alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan bir kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Markete girdi alışveriş yaptı, dışarı çıktı motosiklet çarptı
Kaza anı kamerada
BURSA - Bursa'da bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı adım atan kişiye motosiklet çarptı. İlginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir markete alışveriş yapmak için giren adam, alışverişini tamamladıktan sonra dışarı çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, marketten çıkan adama çarptı. Olayın şokunu giren çevredekiler hemen 112 ekiplerini arayıp yardım isterken, yere düşen motosiklet sürücüsü ve yayanın yanına koştu. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan iki kişinin ciddi bir durumu olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.