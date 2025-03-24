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Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı

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Esenyurt'ta ekmek almak için bir markete giren müşteri ile çalışan arasında poşet nedeniyle tartışma çıktı. Market çalışanı, poşet vermek yerine paralı poşet önerince tartışma kavgaya dönüştü. Çalışan, müşteriye hakaretler edip, "Sen benim görüntümü nasıl çekersin?" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

İstanbul Esenyurt'ta ekmek almak için bir markete giren bir şahıs ile market çalışanı arasında poşet yüzünden tartışma çıktı. Olay, poşet olmadığı için çalışanından yardım isteyen müşterinin, paralı poşet teklifini kabul etmeyip, poşet talep etmesiyle başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, market çalışanı depoya gitmek yerine müşteriye paralı poşet vermek istedi. Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

"SEN BENİM GÖRÜNTÜMÜ NASIL ÇEKERSİN?"

Market çalışanı, "Sen benim görüntümü nasıl çekersin?" diyerek müşterinin üzerine yürüdü ve fiziksel saldırıda bulunmaya çalıştı. Çalışan, müşteriye hakaretler yağdırarak olayı daha da gerginleştirdi. Müşteri tarafından kaydedilen o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kadın market çalışanı erkek müşteriye saldırdı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBükücü:

Burada ne kadar müşteri haklı olsa da kimsenin videosunu çekemezsin kardeşim. Kadın haklı sen kimsin de bir kadının videosunu çekiyorsun?

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

işe alırken müşteri eğitimi verilmemiş demekki müşteri ne olursa olsun haklıdır ilkesi vardır sen işini yapacaksın vatandaşa cevap vereceksin git başka yerde alışveriş yap diyemezsin

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

suç unsuru varsa ve bunu delil olarak çekiyor ise hukuka uygundur .. Kadının davranışlarında anormallik var ..Görüntü çekilmemiş olsa adama iftara atma potansiyeli var..

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Kavgayı ayıran çocuk da gülüyor. Demek ki, O kadının ne kadar dengesiz olduğunu çok iyi biliyor. :DDDDDD

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSUNSET null:

etkileşim uğruna 50 kuruş vermesin diye telefonu silah gibi kullanmak erkeklik değildir

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Her yerde market kasiyerleri aynı market ismi fark etmeksizin aynılar.

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